وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
فن وثقافة

بفستان لامع..أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

دينا فؤاد
دينا فؤاد
يارا أمين

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت دينا فؤاد أنظار جمهورها  بإطلالة  جذابة لافته مرتدية فستان أنيق باللون السماوي  ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن أبدت الفنانة دينا فؤاد، عن مخاوفها بسبب الحسد وأنها تحاول دائما تبعده عنها بشتى الطرق.

وقالت دينا فؤاد، خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع سالي عبد السلام: "بخاف من الحسد ونجمي خفيف جدا، في حاجة بعملها مؤخرا من كتر ما أنا نجمي خفيف أنا أول ما بركب العربية وأنا طالعة لازم أقول المعوذات 3 مرات وبعد كده اقرأ آية الكرسي وبعدها اتحرك، ومحدش ينتقدني وينظر عشان بجد أنا نجمي خفيف عشان عارفة الناس هيطلعوا يهيصوا".

وأضافت دينا فؤاد: “أنا مش بتحسد عشان فنانة كـ بني آدم ممكن تتحسد عادي لازم نوضح مش عشان تحت الأضواء الحسد مذكور في القرآن هو إحنا هنعترض؟”.

دينا فؤاد إنستجرام فستان الحسد بودكاست عالهادي فالكلام

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان

بزشكيان: قرار مجلس الأمن لن يثني إيران عن مسارها

سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

