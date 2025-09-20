الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف غرب المدينة، في كلا الاتجاهين، واحتجزت مركبات المواطنين، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق المدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت المركبات، ما أدى لأزمة مرورية خانقة.

وفي الخليل، أصيب شاب، اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من المستوطنين المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على شاب فلسطيني، أثناء عودته إلى منزله في قرية الحلاوة بمسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، وقد تلقى العلاج ميدانيا.