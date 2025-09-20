مش متجوزين في السر.. طليقة أحمد مكي: الانفصال حصل بسبب ناس شغالة معاه

كشفت دكتورة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي، كواليس انفصالها عن الفنان.

وقالت مي كمال الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" انا اعرف أحمد من زمان جدا ومشفتش منه حاجة وحشة ".



وتابعت مي كمال الدين :" أحمد مكي مش بيحب السوشيال ميديا وأكيد هيضايق إني اعلنت ده وبعتذر له لكن حقي أوضح ".

وأكملت مي كمال الدين :" الزيجة لم تكن سرية لكن كان هناك خصوصية بيني وبينه وناس كتير شافونا في مصر مع بعض ".

ولفتت مي كمال الدين :" الانفصال بيني وبين أحمد مكي بسبب ناس شغالة مع أحمد مكي مش أصدقاء له وأتمنى إن ربنا يبعد الناس دي عن أحمد مكي ".



