الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية حول تواجد القوات المسلحة المصرية في سيناء.



ووفقا لنبا عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ فإن الهيئة العامة للاستعلامات تؤكد أن القوات المتواجدة في سيناء تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب.

أطراف معاهدة السلام

وشددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن القوات المتواجدة في سيناء تأتي في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر تماما على استمرارها.

العمليات العسكرية في غزة

واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "مصر تعاود تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".