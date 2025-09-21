بدون فوار .. 3 أطعمة تعالج الحموضة بسرعة

تعد الحموضة من المشكلات الصحية المزعجة التى تسبب العديد من المتاعب والآثار الجانبية .. فكيف تتخلص منها بشكل طبيعي.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نكشف لكم أطعمة فعالة في علاج الحموضة.

اللبن الرائب

يُنظّم حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب حموضة المعدة ويُعطي تأثيرًا مُهدئًا وقد يُساعد كوب من اللبن الرائب المُنكّه بالفلفل الأسود والكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة.

الزنجبيل

يمكن لمضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل أن يمنع الحموضة ويساعد على الهضم.

يُحفّز الزنجبيل العصارات الهضمية، مما يُساعد على هضم الطعام ومنع زيادة حموضة المعدة كما تُهدئ خصائصه المضادة للالتهابات الجهاز الهضمي، مُخففةً الانزعاج الناتج عن الحموضة.

الموز

الموز فعال في معادلة الحموضة وتخفيف حرقة المعدة كما أن مزجه مع الحليب يُساعد على كبح إنتاج الحمض الزائد، مما يُخفف مشاكل الهضم و يُوفر هذا العلاج الطبيعي تأثيرات مُهدئة ويُعزز راحة الجهاز الهضمي.