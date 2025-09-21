النقل: استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب | شاهد صورًا جديدة

أعلنت وزارة النقل استمرار التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بدون ركاب، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويشمل 22 محطة، يتم تنفيذها من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) نحو 100 كيلومتر بعدد 35 محطة، حيث يتكون القطار من 4 عربات، ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع نمو الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية)، إضافة إلى تيسير حركة الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى العاصمة، من خلال تكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT عند محطة الفنون والثقافة.

ويعد المونوريل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي السريعة والآمنة والصديقة للبيئة، حيث يعمل بالكهرباء ويوفر استهلاك الوقود ويخفض معدلات التلوث البيئي ويخفف من الازدحام المروري، إلى جانب أنه يتميز بالقدرة على التنفيذ في الشوارع الضيقة والمزدحمة دون التأثير على حركة المرور، لاعتماده على مسار علوي بالجزيرة الوسطى للشوارع.