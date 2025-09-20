محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة

قال الفنان محمد طعيمة، إن شخصية «جلجل» التي يقدمها في حكاية الوكيل تمثل تجربة مختلفة ومركبة، موضحًا أنها تنتمي إلى الميلودراما ذات الطابع النفسي العميق، وهو ما يجعلها بعيدة عن الأدوار التقليدية، مؤكدًا أن خلفيته كخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج ساعدته على استيعاب أبعاد الشخصية وتقديمها بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الممثل يجب أن يتقن مختلف ألوان الدراما سواء الكوميديا أو التراجيديا أو الميلودراما.

وأوضح طعيمة، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ترشيحه جاء عن طريق المنتج كريم أبو ذكري، الذي وصفه بأنه يتمتع بذوق فني رفيع وخبرة كبيرة في اختيار الأعمال والفنانين.

إبراز التفاصيل البصرية والدرامية

وتابع طعيمة أن المخرج محمود زهران لعب دورًا مهمًا في دعمه وتأكيد حضوره داخل شخصية «جلجل»، واصفًا إياه بالمخرج المتميز الذي يتعامل مع الإخراج بحرفية تشبه صناعة «قطعة من الدانتيل»، حيث يتميز بدقة عالية وحساسية كبيرة في إبراز التفاصيل البصرية والدرامية مما انعكس بوضوح على جودة العمل الفني.