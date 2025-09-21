اللواء الغباري: مصر الدولة الأكثر اتزانًا في الإقليم وسياساتها واضحة منذ البداية

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتسم بالاتزان والوضوح في مواقفها تجاه القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية أعلنت منذ وقت مبكر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأوضح "الغباري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر، أن مصر لن تستقبل أي عمليات تهجير قسري، مشددًا على أن هذا المبدأ يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن تركيا اعتادت عند كل توتر إظهار رفضها للتفاعلات الإسرائيلية، بينما مصر التزمت بمسار ثابت يخدم الأمن القومي ويحافظ على استقرار المنطقة.

وأشار الغباري، إلى أن ما يجري في غزة من أعمال عنف هو جزء من مناورات لفرض واقع جديد، بينما تُكثّف إسرائيل نشاطها في الضفة الغربية تحت ذرائع "حق تاريخي" وصفه بـ"التدليس"، الهدف منه إشعال المنطقة وزرع مزيد من الفوضى.

كما لفت إلى أن الرئيس السيسي رد خلال كلمته في قمة الدوحة الأخيرة على هذه السياسات، مؤكدًا أن السبيل الأمثل للتعامل مع إسرائيل هو الوحدة العربية والإسلامية، خاصة أن محاربتها عسكريًا أمر صعب في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القوى الدولية منذ عام 1948.