قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة
محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود «النجم الأوحد» سر تميز الزمالك هذا الموسم
تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان
كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد
تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا
اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يشهد القطاع الصحي في مصر مرحلة جديدة من التطوير، مع توجه الدولة نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مختلف جوانب المنظومة الطبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دقة التشخيص، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والتنبؤ المبكر بالأوبئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستشفيات، ويضمن حصول المواطن على رعاية صحية أكثر كفاءة وحداثة.

وقد أشاد نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية نحو بناء نظام صحي متطور يواكب متطلبات العصر.

وأكدت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في القطاع الصحي يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحديث المنظومة الطبية في مصر.

وأوضحت، في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الطبي سيمنح الأطباء القدرة على رصد الأمراض بسرعة ودقة أكبر، بما يسهم في رفع نسب نجاح العلاج ويحد من الأخطاء الطبية، مشددة على أن هذه التكنولوجيا لم تعد ترفًا، وإنما ضرورة لمواكبة التقدم العالمي.

وأضافت أن الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة سيمكّن وزارة الصحة من التنبؤ المبكر بأنماط انتشار الأمراض والتعامل معها بخطط وقائية أكثر فاعلية، الأمر الذي سينعكس على خفض نسب الإصابة وتقليل الأعباء على المستشفيات.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء نموذج صحي متطور يرتكز على التكنولوجيا والابتكار، وهو ما سيُحسن بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من حيث سرعة التشخيص أو كفاءة العلاج.

وشددت على أهمية توفير قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمّنة، مع تدريب الكوادر الطبية على آليات التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، مؤكدة أن مصر عازمة على ترسيخ منظومة صحية أكثر حداثة تواكب متطلبات العصر وتضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

وأكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القطاع الصحي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية، في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البيانات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من هذه الأدوات الحديثة بما ينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت لـ"صدى البلد" أن توظيف الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها يسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تساعد وزارة الصحة في وضع الخطط واتخاذ القرارات وترتيب الأولويات بشكل علمي، مقترحة إنشاء قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمنة للمرضى، بما يضمن سرعة الوصول للمعلومات وتسهيل اتخاذ القرار.

وأبدت سعيد تحفظها على الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص الطبي، مؤكدة أن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، مشددة على أن الطب مهنة قائمة بالأساس على التواصل الإنساني والتقدير الشخصي لكل حالة، وهي جوانب لا يمكن للتقنيات الحديثة محاكاتها بشكل كامل.

واختتمت عضو لجنة الصحة تصريحاتها بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة داعمة وفعّالة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الطبيب أو أن تنزع البعد الإنساني عن ممارسة الطب.

وأشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوة المهمة التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025 بمدينة شنغهاي، ولقائه مع مسؤولي شركة هواوي لبحث التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أبو العلا، في تصريحاته، أن توجه الدولة للاستثمار في التقنيات الحديثة يعكس رؤية واضحة نحو بناء نظام صحي أكثر تطورًا وكفاءة، موضحًا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحليل قواعد البيانات يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يسهم في رصد الأمراض بدقة أكبر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، ليس فقط على مستوى تبادل الخبرات التقنية، بل أيضًا في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية على التعامل مع الأنظمة الرقمية الذكية، بما يعزز قدراتهم ويرتقي بأداء المنظومة الصحية في مصر.

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي في صدارة هذه الأولويات لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن وحقوقه الأساسية في الصحة والحياة الكريمة.

الذكاء الاصطناعي البيانات الضخمة البرلمان سارة النحاس المنظومة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الإيجار القديم

بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

ترشيحاتنا

الوضوء

كيف أتطهر من النجاسة وأنا لا أعلم موضعها؟ دار الإفتاء تجيب

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد