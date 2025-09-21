قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
من فعل ذنبًا كبيرًا.. علي جمعة يوضح كيفية الاغتسال منه بالخطوات
حادث مروع بطريق «إدفو/مرسى علم» بين تريلا وميكروباص يُسفر عن إصابة 16 وإغلاق مؤقت للطريق|تفاصيل
البرتغال وبريطانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد
بينهم عائلة كاملة .. 91 شهيدًا من الرجال والنساء والأطفال في غزة خلال 24 ساعة
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات
عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة
هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء
التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو
متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرتغال وبريطانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد

معاناة رهيبة وفرار في غزة
معاناة رهيبة وفرار في غزة
محمد على

 من المتوقع أن تعترف بريطانيا والبرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد في أسبوع مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قد غيّر عدد متزايد من حلفاء إسرائيل القدامى مواقفهم في الأشهر الأخيرة مع تكثيف إسرائيل هجومها على غزة.

وعانت الأراضي الفلسطينية المحاصرة من دمار واسع النطاق وموت إلى جانب نقص حاد في الغذاء مما أدى إلى أزمة إنسانية كبرى.

ويجتمع زعماء العالم هذا الأسبوع في مناقشة حاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيكون حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المقدمة.

من المتوقع أن تعترف نحو 10 دول بدولة فلسطينية في الأيام المقبلة، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعلن عن الأمر الأحد وسط اعتراضات إسرائيلية شرسة.

وكان ستارمر قد قال في يوليو الماضي إن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية نحو وقف إطلاق النار بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

البرتغال وبريطانيا بدولة فلسطين اليوم الأحد

