البرتغال وبريطانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد

من المتوقع أن تعترف بريطانيا والبرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد في أسبوع مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قد غيّر عدد متزايد من حلفاء إسرائيل القدامى مواقفهم في الأشهر الأخيرة مع تكثيف إسرائيل هجومها على غزة.

وعانت الأراضي الفلسطينية المحاصرة من دمار واسع النطاق وموت إلى جانب نقص حاد في الغذاء مما أدى إلى أزمة إنسانية كبرى.

ويجتمع زعماء العالم هذا الأسبوع في مناقشة حاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيكون حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المقدمة.

من المتوقع أن تعترف نحو 10 دول بدولة فلسطينية في الأيام المقبلة، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعلن عن الأمر الأحد وسط اعتراضات إسرائيلية شرسة.

وكان ستارمر قد قال في يوليو الماضي إن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية نحو وقف إطلاق النار بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.