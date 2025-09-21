إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات

تعرّض المارة من المواطنين الأمريكيين لإطلاق نار إرهابي وفق ما أفادت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.

وتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في نادٍ ريفي. حيث قالت الشرطة إن عمليات إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث، حيث تم اعتقال أحدهما، بينما لا يزال الآخر طليقًا.

ولم تتوفر أية معلومات فورية عن حالة المصابين حتى الآن.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 70 كيلومترًا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.

وأصدرت مدينة دانستابل، المجاورة لناشوا بولاية ماساتشوستس، أمرًا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.