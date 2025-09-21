قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
رياضة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مطالبة إدارة الأهلي اتحا الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو.

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة علي فيسبوك:"الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو ".

وكان قد تحدّث أحمد حمودة، نجم فريق المقاولون العرب، عن فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيراميكا كليوباترا تعوّد على الخسارة أمام الأهلي، وعلي ماهر أخطأ في إدارة المباراة".

وأضاف أحمد حمودة: "مستوى الأهلي تحسن قليلًا أمام سيراميكا كليوباترا، وأزمة الأهلي في غرفة الملابس وليس اللاعبين".

واختتم حديثه قائلًا:"هناك تراجع غريب في مستوى جيراديشار مع الأهلي، ومحمد علي بن رمضان لم يظهر بشكل جيد مع الفريق حتى الآن".

الاهلي الزمالك احمد حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

