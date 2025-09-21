الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مطالبة إدارة الأهلي اتحا الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو.

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة علي فيسبوك:"الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو ".

وكان قد تحدّث أحمد حمودة، نجم فريق المقاولون العرب، عن فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيراميكا كليوباترا تعوّد على الخسارة أمام الأهلي، وعلي ماهر أخطأ في إدارة المباراة".

وأضاف أحمد حمودة: "مستوى الأهلي تحسن قليلًا أمام سيراميكا كليوباترا، وأزمة الأهلي في غرفة الملابس وليس اللاعبين".

واختتم حديثه قائلًا:"هناك تراجع غريب في مستوى جيراديشار مع الأهلي، ومحمد علي بن رمضان لم يظهر بشكل جيد مع الفريق حتى الآن".