مدير تعليم المنوفية يشهد انطلاق تجربة تسجيل الغياب إلكترونياً بإدارة شبين الكوم التعليمية

شهد اليوم الأحد الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، انطلاق تجربة تسجيل الغياب الإلكتروني بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شبين الكوم، وذلك في أول أيام تطبيق المنظومة داخل المدارس.

وأكد "صلاح" أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات المتابعة داخل المدارس، بما يسهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وفورية عن نسب حضور الطلاب.

وأشار إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المعلمين والإدارات المدرسية، وضمان سرعة ودقة تسجيل الغياب، بما يواكب متطلبات العصر الحديث ويخدم العملية التعليمية بشكل أفضل.