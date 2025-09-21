توزيع شنط وأدوات مدرسية بالمجان على 450 طالب بقرى المحلة الكبرى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم إحتفالية لتوزيع شنط وادوات مدرسية على 450 طالب بقرى بقرى العامريه والجابرية والكمالية والمعتمدية والهياتم وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبرى تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

دعم تضامن الغربية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

دعم مؤسسات المجتمع

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

تحرك عاجل



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية قامت بتسليم الشنط والادوات المدرسية على عدد (450) طالب من الأيتام وذوى الهمم بهدف تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

تدشين مشروعات الخيرية



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.