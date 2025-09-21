قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة
في أول يوم دراسة| وزير التعليم يتحدث مع الطلاب والاهالي بالقليوبية عن مزايا البكالوريا
جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية
خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية
استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
محافظات

توزيع شنط وأدوات مدرسية بالمجان على 450 طالب بقرى المحلة الكبرى

الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم إحتفالية لتوزيع شنط وادوات مدرسية على 450 طالب بقرى بقرى العامريه والجابرية والكمالية والمعتمدية والهياتم وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبرى تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

دعم تضامن الغربية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

دعم مؤسسات المجتمع 

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم. 

تحرك عاجل 


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية قامت بتسليم الشنط والادوات المدرسية على عدد (450) طالب من الأيتام وذوى الهمم بهدف تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

تدشين مشروعات الخيرية 


وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

أحمد سالم

في أول ظهور له بكلمة أخيرة.. أحمد سالم: أشكر لميس الحديدي.. والموضوعية طريقنا

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

5 سيناريوهات تأهلت بمسابقة منصة السينمائيين يعلن عنها في مهرجان الغردقة

درصاف الحمداني

مطربة شهيرة تقرأ الفاتحة قبل بداية حفلتها

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

