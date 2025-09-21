قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
أرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
بالصور

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
رنا عصمت

بدأ موسم الدراسة لعام 2025، وتحتار اغلب الامهات عن مكونات اللانش بوكس الصحي لأطفالها، لذلك نقدم لك أهم 4 عصائر صحية التي يُفضل أن يحتوي عليها اللانش بوكس بدلا من العصائر المعلبة التى تحتوى على مواد حافظة.

 

عصير البطيخ:

المكونات :

ثمرة بطيخ مكعبات من الثلج السكر

طريقة التحضير:

تزيلين بذر ثمرة البطيخ، وتقومين بتقطيعها، وتضعينها في الخلاط الكهربائي مع مكعبات الثلج والسكر (الذي يمكنك الاستغناء عنه إذا أردت). تمزجين المكونات جيدا، وتحصلين بعدها على عصير بطيخ فريش غني ولذيذ.

عصير الفراولة:

المكونات:

ربع كيلو فراولة كول من الماء سكر للتحلية .

طريقةالتحضير:

تقومين بتقطيع ثمار الفراولة، ووضعها في الخلاط الكهربائي، وتضيفين لها كمية السكر التي تريدينها، مع كوب الماء. من الممكن أن تضيفين قطعتين من الثلج (إذا أدرت)، وتمزجين المكونات جيدا. استمتعي بعدها بكوب منعش من عصير الفراولة.

عصير الموز باللبن

المكونات 3 ثمرات موز لتر لبن بارد سكر .

طريقة التحضير:

تقومين بتقشير ثمار الموز، وتقطيعها إلى حلقات، ووضعها في الخلاط الكهربائي. تضيفين لتر من اللبن البادر (كامل أو خالي الدسم حسب الرغبة)، ومعه الكمية التي تريدينها من السكر، وتخلطين كل المكونات. بعد أن تصبح المكونات سائلة، تضعين عصير الموز باللبن في الثلاجة، ويُفضل تناوله في نفس اليوم.

عصير الجزر والبرتقال:

المكونات:

2 ثمرة برتقال ثمرة جزر فانيليا سكر أو عسل للتحلية .

طريقة التحضير :

تقومين بعصر البرتقال، وبشر ثمار الجزر. وفي الخلاط الكهربائي، تضعين عصير البرتقال، مع الجزر بعد تقطيعه إلى حلقات، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، والكمية التي تريدينها من السكر. بعد مزج المكونات جيدا، يصبح العصير جاهزا، ويمكنك وضعه في الثلاجة وتناوله متى تريدين.

لـ اللانش بوكس4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

أرشيفية

دمار غزة يفضح صمت العالم.. إسرائيل توسع عملياتها وسقوط قتـ.ـلى بالعشرات

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد