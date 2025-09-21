لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

بدأ موسم الدراسة لعام 2025، وتحتار اغلب الامهات عن مكونات اللانش بوكس الصحي لأطفالها، لذلك نقدم لك أهم 4 عصائر صحية التي يُفضل أن يحتوي عليها اللانش بوكس بدلا من العصائر المعلبة التى تحتوى على مواد حافظة.

عصير البطيخ:

المكونات :

ثمرة بطيخ مكعبات من الثلج السكر

طريقة التحضير:

تزيلين بذر ثمرة البطيخ، وتقومين بتقطيعها، وتضعينها في الخلاط الكهربائي مع مكعبات الثلج والسكر (الذي يمكنك الاستغناء عنه إذا أردت). تمزجين المكونات جيدا، وتحصلين بعدها على عصير بطيخ فريش غني ولذيذ.

عصير الفراولة:

المكونات:

ربع كيلو فراولة كول من الماء سكر للتحلية .

طريقةالتحضير:

تقومين بتقطيع ثمار الفراولة، ووضعها في الخلاط الكهربائي، وتضيفين لها كمية السكر التي تريدينها، مع كوب الماء. من الممكن أن تضيفين قطعتين من الثلج (إذا أدرت)، وتمزجين المكونات جيدا. استمتعي بعدها بكوب منعش من عصير الفراولة.

عصير الموز باللبن

المكونات 3 ثمرات موز لتر لبن بارد سكر .

طريقة التحضير:

تقومين بتقشير ثمار الموز، وتقطيعها إلى حلقات، ووضعها في الخلاط الكهربائي. تضيفين لتر من اللبن البادر (كامل أو خالي الدسم حسب الرغبة)، ومعه الكمية التي تريدينها من السكر، وتخلطين كل المكونات. بعد أن تصبح المكونات سائلة، تضعين عصير الموز باللبن في الثلاجة، ويُفضل تناوله في نفس اليوم.

عصير الجزر والبرتقال:

المكونات:

2 ثمرة برتقال ثمرة جزر فانيليا سكر أو عسل للتحلية .

طريقة التحضير :

تقومين بعصر البرتقال، وبشر ثمار الجزر. وفي الخلاط الكهربائي، تضعين عصير البرتقال، مع الجزر بعد تقطيعه إلى حلقات، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، والكمية التي تريدينها من السكر. بعد مزج المكونات جيدا، يصبح العصير جاهزا، ويمكنك وضعه في الثلاجة وتناوله متى تريدين.