بالصور

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية التابعه لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي مساحة 317م  ومكونة من 3 طوابق وتضم 6  فصول مدرسية بتكلفة 8 مليون و 298 ألف جنيه إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يُساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري شهد إفتتاح 7 مدارس جديدة بمراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس والقنايات بتكلفة 165 مليون و 562 ألف جنيه ، ضمن 25 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية ، تم الإنتهاء منهم ودخولهم الخدمة بتكلفة 464 مليون 200 ألف جنيه في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح معلمي المدرسة في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وأجري اختباراً بسيطاً للطلاب على القراءة والإملاء للتعرف على مستواهم ، مؤكداً على المعلمين بضرورة توصيل المعلومة للتلاميذ بشكل مبسط وبشرح وافي وفي بسهولة ويسر لتحقيق الإستفادة من الدروس المقدمة لهم خلال اليوم الدراسي.

و أكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد .

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور للمدرسة أوصاهم بالجد والإجتهاد واستذكار الدروس أولاً بأول ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل مؤكداً أهمية العلم في رفعة وتقدم البلاد.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يضاف لقريتهم.

