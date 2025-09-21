عبد اللطيف يستمع لآراء الأهالي في العملية التعليمية ويؤكد اهتمامه بتلبية احتياجاتهم

زار اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية التابعة لإدارة السلام التعليمية

حيث التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تدعم نجاح أبنائهم.

وخلال جولته بالمدرسة تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمراجعة مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المحددة، حرصًا على انطلاق الدراسة بشكل منتظم.

وفي ختام جولته، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بانتظام حضور الطلاب وجاهزية المدارس من حيث التجهيزات والالتزام، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس تعاون جميع الجهات المعنية من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تسهم في نجاح العام الدراسي منذ يومه الأول.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث تفقد عددًا من المدارس التابعة لإدارة عين شمس ، والسلام التعليميتين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وتفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على استلام الطلاب للكتب الدراسية، وكثافة الفصول.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة محمود خاطر الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والتي تضم ١٢٩٥ طالبًا وطالبة، حيث تفقد فصول الصف الأول الابتدائي، واطمأن على انتظام تسليم الكتب الدراسية للطلاب، كما تابع كثافة الفصول.