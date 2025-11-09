قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة «الملكية الفكرية» في هذه الحالة
قبل السوبر المصري .. «الغندور» يتوقع مفاجآت مباراة الأهلي والزمالك
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كواليس إعداد «الطريق إلى الخلود» .. عمل استمر حتى الفجر لتوثيق عظمة مصر |فيديو

كتاب الطريق إلى الخلود
كتاب الطريق إلى الخلود
هاني حسين

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي، رئيس تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أنه تم طباعة نسخة واحدة فقط باللغة العربية من كتاب «الطريق إلى الخلود».

وقالت سيلفيا النقادي خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكتاب كلف كثيرًا، مضيفة: «الكتاب كلف الكثير جدًا، ولكن الأهم هو الرسالة في داخل الكتاب».

وتابعت النقادي: «الكتاب فخر لمصر، ومن أبرز الأسماء الذين شاركوا في كتاب الطريق إلى الخلود، مثل الدكاترة فكري حسن، الطيب عباس، زاهي حواس، فايزة هيكل، بالإضافة إلى بعض الكاتبات الصحفيات مثل أميرة دوس، سمر الجمل، ودينا قدير».

ولفتت سيلفيا النقادي إلى أن فريق العمل كان يسهر لساعات متأخرة حتى الساعة الثانية أو الثالثة فجرًا، مشيرة إلى أن الكتاب تم طباعته في إيطاليا بسبب التقنيات المستخدمة في طباعته.

وأضافت النقادي أن هذا الكتاب موجود فقط مع القادة والملوك والزعماء، كما أن الكتاب يحتوي على عقد فرعوني وأدوات زينة كانت تُستخدم في الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن تصميم مستوحى من فكرة الكوبرا، قدّمه محمد العرابي.

وأردفت سيلفيا النقادي أن الكتاب يضم صورة لمنزل مصري يحتوي على رموز ونقوش مصرية قديمة تم رسمها، موضحة أنه كان هناك اعتراض على الصورة في البداية، لكن تم الاتفاق عليها في النهاية.

أحمد موسى مصر الخلود الطريق إلى الخلود المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص

ترشيحاتنا

حبس

حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

اموال

فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

حائزي المواد المخدرة

حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد