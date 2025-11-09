كواليس إعداد «الطريق إلى الخلود» .. عمل استمر حتى الفجر لتوثيق عظمة مصر |فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي، رئيس تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أنه تم طباعة نسخة واحدة فقط باللغة العربية من كتاب «الطريق إلى الخلود».

وقالت سيلفيا النقادي خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكتاب كلف كثيرًا، مضيفة: «الكتاب كلف الكثير جدًا، ولكن الأهم هو الرسالة في داخل الكتاب».

وتابعت النقادي: «الكتاب فخر لمصر، ومن أبرز الأسماء الذين شاركوا في كتاب الطريق إلى الخلود، مثل الدكاترة فكري حسن، الطيب عباس، زاهي حواس، فايزة هيكل، بالإضافة إلى بعض الكاتبات الصحفيات مثل أميرة دوس، سمر الجمل، ودينا قدير».

ولفتت سيلفيا النقادي إلى أن فريق العمل كان يسهر لساعات متأخرة حتى الساعة الثانية أو الثالثة فجرًا، مشيرة إلى أن الكتاب تم طباعته في إيطاليا بسبب التقنيات المستخدمة في طباعته.

وأضافت النقادي أن هذا الكتاب موجود فقط مع القادة والملوك والزعماء، كما أن الكتاب يحتوي على عقد فرعوني وأدوات زينة كانت تُستخدم في الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن تصميم مستوحى من فكرة الكوبرا، قدّمه محمد العرابي.

وأردفت سيلفيا النقادي أن الكتاب يضم صورة لمنزل مصري يحتوي على رموز ونقوش مصرية قديمة تم رسمها، موضحة أنه كان هناك اعتراض على الصورة في البداية، لكن تم الاتفاق عليها في النهاية.