الحفاظ على الهوية المصرية.. سيلفيا النقادي تكشف تفاصيل عن كتاب الطريق إلى الخلود

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أنه تم طباعة نسخة واحدة باللغة العربية من كتاب الطريق إلى الخلود .



وقال سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكتاب يتحدث عن الجانب العلمي والاكاديمي الخاص بالحضارة المصرية وجزء أخر يتحدث عن الهوية المصرية الأصيلة ".

وتابعت سيلفيا النقادي:" الكتابة يروي قصة عن هوية المصري القديم والهوية المصرية الحالية التي تنتمي للحضارة المصرية ".

وأكملت سيلفيا النقادي :" كتابة الطريق إلى الخلود به صور عن مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون".