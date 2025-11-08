قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
فيلم وين صرنا يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا
عبر محاميه .. هل أرسل كريم محمود عبد العزيز ورقة طلاق آن الرفاعي إلى منزلها؟
بسبب منشور الجلابية.. التحقيق في بلاغ ضد سمر فودة يتهمها بالتنمر
عبد العاطي يناقش مع وزير البترول جذب الاستثمارات الأجنبية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 8-11-2025
أسامة ربيع: زيادة الحمولة والعائد الدولاري لقناة السويس عن العام الماضي
سيلفيا النقادي: نقل آثار المتحف المصري الكبير استغرق 2 مليون ساعة عمل
سيلفيا النقادي: إنجاز كتاب الطريق إلى الخلود عن المتحف الكبير في وقت قياسي
توك شو

الحفاظ على الهوية المصرية.. سيلفيا النقادي تكشف تفاصيل عن كتاب الطريق إلى الخلود

كتاب الطريق إلى الخلود
كتاب الطريق إلى الخلود
هاني حسين

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أنه تم طباعة نسخة واحدة باللغة العربية من كتاب الطريق إلى الخلود .


وقال  سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الكتاب يتحدث عن الجانب العلمي والاكاديمي الخاص بالحضارة المصرية وجزء أخر يتحدث عن الهوية المصرية الأصيلة ".

وتابعت سيلفيا النقادي:"   الكتابة يروي قصة عن هوية المصري القديم والهوية المصرية الحالية التي تنتمي للحضارة المصرية ".

وأكملت سيلفيا النقادي :"  كتابة الطريق إلى الخلود به صور عن مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون".

