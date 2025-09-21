قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ينشر صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له من احدث ظهور.

وظهر مو صلاح في الصور من المباراة الأخيرة مع ليفربول.

وتحدّث بابلو ماشين، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني، عن فرص النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية مع أسماء أخرى مثل عثمان ديمبيلي ولامين يامال.

أكد ماشين في تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح لاعب استثنائي قدّم مسيرة مليئة بالإنجازات مع ليفربول، حيث تُوِّج بالدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم حاليًا، وكان نجم الفريق الأول لسنوات. لكنه أوضح أن حظوظ صلاح في الفوز بالجائزة محدودة، إذ يحتاج إلى تحقيق لقب قاري جديد مثل دوري أبطال أوروبا، أو إنجاز كبير مع منتخب مصر، ليكون مرشحًا أقوى.

وأشار ماشين إلى أن عثمان ديمبيلي هو الأقرب للتتويج هذا العام، بعدما قدّم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي، حيث تحوّل إلى مهاجم صريح وسجّل أهدافًا مؤثرة، خاصة في دوري الأبطال الذي فاز به الفريق بجانب الدوري الفرنسي. وأضاف أن كون الجائزة فرنسية قد يعزّز من حظوظ ديمبيلي.

وأثنى المدرب الإسباني على صلاح، مؤكدًا أنه من أعظم لاعبي كرة القدم في إفريقيا والعالم، وأنه لا يُعد قدوة رياضية فقط، بل إنسانية أيضًا بما يقدّمه من دعم لبلده. وأكد أنه إذا لم يكن الأفضل في جيله، فهو واحد من أبرز النجوم عالميًا.

واعتبر ماشين أن المنافسة المستقبلية ستشهد بروز اسم لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، لكنه شدّد على أن الاستمرارية وتجنّب الإصابات هما العاملان الأهم لضمان تفوّقه. وأوضح أن يامال أمامه مستقبل واعد يجعله مرشحًا لحصد كرات ذهبية عديدة، في وقت يبقى صلاح وديمبيلي في قمة مستواهما على المدى القصير.

واختتم ماشين حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ظلّ لسنوات النجم الأول لليفربول، بينما بدأ ديمبيلي في الانفجار مؤخرًا، فيما يظل يامال مشروع نجم عالمي قادم بقوة.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير جميع مراكز التدريب المهني

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة و تعاون جديد مع وزارة التضامن.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وظائف

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي 2025

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد