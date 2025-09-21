حب الوطن.. رسالة اليوم الأول مع انطلاق العام الدراسي الجديد بمعاهد مطروح الأزهرية |صور

شهدت معاهد منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، انطلاقًا حافلًا للعام الدراسي الجديد، حيث استقبلت جميع المراحل التعليمية طلابها وسط استعدادات مكثفة لضمان بداية قوية ومثمرة.

وألقى الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، كلمة افتتاحية خلال طابور الصباح بمجمع الدكتور عبد الحليم محمود، تحت عنوان "عهد علينا حب الوطن"، نقل خلالها تحيات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووجّه رسالة مباشرة إلى أبنائه الطلاب، مؤكّدًا أن حب الوطن ليس مجرد شعار، بل هو مسؤولية وواجب يقع على عاتق كل طالب أزهري.

وحثّهم على أن يكونوا قدوة حسنة، وأن يعكسوا بأخلاقهم وعلومهم القيم السمحة التي يمثلها الأزهر الشريف، وأن يساهموا بفاعلية في بناء وتقدم وطنهم الغالي. وفي نهاية كلمته التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، ربط بين حب الوطن والسعي نحو المعرفة، حيث حثّ الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مشيرًا إلى أن العلم هو الأساس المتين لرفعة الأمة وتقدمها، وأن النجاح الأكاديمي ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بمصر وأزهرها الشريف.

متابعة ميدانية لانتظام الدراسة

وفي سياق متصل، قام محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بزيارة ميدانية لمعهد القصر، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام الطلاب والمعلمين في اليوم الأول، كما حرص على مراجعة جاهزية المعاهد من حيث توفر الكتب الدراسية والوسائل التعليمية، مشيدًا بالاستعدادات التي شهدتها المعاهد لاستقبال العام الجديد.

كما قام مديرو المراحل التعليمية المختلفة بجولات تفقدية شاملة على المعاهد لمتابعة سير العملية التعليمية. وقد أكدت التقارير الأولية انتظامًا كاملًا في الحضور، واستعداد جميع الفصول والمعلمين لاستقبال الطلاب، مما يعكس بداية موفقة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.