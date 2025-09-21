أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدوحة متوجهًا إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أعلنه الديوان الأميري اليوم الأحد.

وتأتي زيارة الأمير في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في التوترات الدولية، وعلى رأسها الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي تقترب من دخول عامها الثاني.

وتزامنًا مع هذه التطورات، تتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل متسارع، وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع مع نهاية الشهر الجاري.

