فرحه البداية.. انطلاق العام الدراسي الجديد في دمياط

شهدت محافظة دمياط انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد. حيث قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بزيارة تفقدية لمجمع مدارس مناع خليل بالعبيدية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية.

جاءت الزيارة ليشارك الطلاب وأولياء الأمور فرحة اليوم الأول.

​

​استُقبل وكيل الوزارة بحفاوة بالغة، حيث كان في استقباله طلاب الصف الأول من مختلف المراحل التعليمية وهم يحملون أعلام مصر، كما تم تقديم الحلوى لهم في لفتة تشجيعية.

​وخلال الزيارة، حرص "عماره" على التحدث مع أولياء الأمور، حيث طمأنهم على سير العملية التعليمية وأكد لهم على جاهزية المدارس لاستقبال أبنائهم. وفي كلمته بطابور الصباح، رحب بالطلاب وحثهم على الانتظام في الحضور والانضباط، مؤكداً على أهمية العلم في بناء المستقبل. وقد شارك في تحية العلم وسط حشد من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، ومجلس أمناء المدرسة.

​

​لم تقتصر الزيارة على الكلمات الاحتفالية، بل امتدت لتشمل تفقد الفصول الدراسية، حيث قام بتوزيع الحلوى على تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الثانوي، مما أدخل البهجة إلى قلوبهم. كما أجرى حواراً مع طلاب المرحلة الثانوية حول اختيارهم لنظام البكالوريا المصرية، واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم الأكاديمية.

​تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية عن كثب، والتأكد من توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلاب منذ اليوم الأول.