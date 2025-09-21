قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تؤكد أولوية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس سنغافورة إلى مصر، واصفًا إياها بأنها محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار “عاشور” إلى أن الزيارة تعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى إلى الانفتاح على جميع القوى الدولية شرقًا وغربًا، بهدف بناء تحالفات قوية تدعم المصالح الوطنية وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأوضح النائب احمد عاشور أن سنغافورة تعد نموذجًا متقدمًا في التنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري، حيث نجحت في التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وهو ما يجعل التعاون معها فرصة ذهبية لمصر للاستفادة من خبراتها في مجالات متعددة، لاسيما تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأضاف عضو مجلس النواب إلى الأبعاد السياسية للزيارة، مؤكدًا أن توقيتها يحمل أهمية خاصة، حيث يأتي في ظل تعزيز مصر لدورها الإقليمي والدولي، وسعيها لتوسيع شبكة تحالفاتها الاستراتيجية في آسيا، بما يعزز من موقفها في المحافل الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

واختتم النائب تصريحاته مؤكداً أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر تعكس تحالفًا مبنيًا على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد، وهي رسالة قوية تؤكد قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من مكانتها الاقتصادية والسياسية.

