الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حملة مكبرة لتنظيف 4 شواطئ بالإسكندرية بالتزامن مع 190دولة حول العالم

تنظيف الشواطئ
تنظيف الشواطئ
حنان توفيق

قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف اربعة شواطئ بالاسكندرية وهى ستانلى، والانفوشى، و شاطئ التحدى ، والدخيلة ،  بمشاركة ١٠٠ متطوع من مؤسسة شباب بتحب مصر ، وشباب نادى روتراكت، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، كما شارك بالحملة د. سامح رياض رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية ، وممثلى الادارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الاسكندرية .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ 2025 ، والذى يحتفل به العالم فى السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص الدولة على حماية الشواطئ المصرية من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدنى تعكس  مدى وعى المجتمع بأهمية العمل البيئى الجماعى ودوره فى حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

وأوضحت د. منال عوض ان هذه الفاعليات تأتى بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٩٠ دوله حول العالم، وبمشاركة ٣٠ ألف متطوع فى اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ ، والذى انطلق عام 2008 وتحتفل به دول العالم سنويًا.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال الخمس سنوات الماضية تنظيم عدد ٦٥ حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتى الاسكندرية ومطروح ، حيث تم تتفيذ ٢٥ فاعلية خلال صيف ٢٠٢٥. بهدف توعية المواطنين ورواد الشواطئ بمشكلة المخلفات البحرية بشكل عام وخاصة المخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية.

وزارة البيئة لتنظيف الشواطي توعية المواطنين

المزيد

