كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

“تستطيع الخروج اليوم” للمخرج مختار علي يُشارك في مهرجان أرتس لوميير بإندونيسيا

أحمد إبراهيم

شارك فيلم “تستطيع الخروج اليوم” للمخرج مختار علي، إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ضمن مسابقات مهرجان أرتس لوميير إندونيسيا، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2025 بالعاصمة جاكرتا.

وعرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 24 دقيقة، في إطار فعاليات المهرجان المخصصة لأفلام العالم الإسلامي، بهدف إبراز التجارب السينمائية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين صُنّاع الأفلام من مختلف الدول.

يشارك في الفيلم كل من مدير التصوير "نادر جلال"، مدير الإنتاج "محمد حمدى"، ديكور "أسامة الشناوى"، صوت إبراهيم عبد العزيز، بطولة محمد عبد الجواد، سامح فكرى، أمنية العربى، أحمد مجدى، أحمد النبوى

يأتي اختيار الفيلم ليُعرض في هذه التظاهرة السينمائية الدولية تقديرًا لجودة إنتاجه ورسائله الإنسانية والفنية، كما يعكس حرص المركز القومي للسينما على دعم المبدعين الشباب وإتاحة الفرصة لأعمالهم للمشاركة في المهرجانات العالمية.

وأكدت إدارة المركز القومي للسينما أن المشاركة في مثل هذه المهرجانات تسهم في تسليط الضوء على السينما المصرية المعاصرة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك مع صناع السينما في العالم الإسلامي والدولي.

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

الزمالك

بشرى سارة لـ جمهور الزمالك بشأن مباراة الأهلي

شيكوبانزا

شيكوبانزا يقترب من قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين

مصر الدولية للكروكيه

غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

