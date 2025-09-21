“تستطيع الخروج اليوم” للمخرج مختار علي يُشارك في مهرجان أرتس لوميير بإندونيسيا

شارك فيلم “تستطيع الخروج اليوم” للمخرج مختار علي، إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ضمن مسابقات مهرجان أرتس لوميير إندونيسيا، الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2025 بالعاصمة جاكرتا.

وعرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 24 دقيقة، في إطار فعاليات المهرجان المخصصة لأفلام العالم الإسلامي، بهدف إبراز التجارب السينمائية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين صُنّاع الأفلام من مختلف الدول.

يشارك في الفيلم كل من مدير التصوير "نادر جلال"، مدير الإنتاج "محمد حمدى"، ديكور "أسامة الشناوى"، صوت إبراهيم عبد العزيز، بطولة محمد عبد الجواد، سامح فكرى، أمنية العربى، أحمد مجدى، أحمد النبوى

يأتي اختيار الفيلم ليُعرض في هذه التظاهرة السينمائية الدولية تقديرًا لجودة إنتاجه ورسائله الإنسانية والفنية، كما يعكس حرص المركز القومي للسينما على دعم المبدعين الشباب وإتاحة الفرصة لأعمالهم للمشاركة في المهرجانات العالمية.

وأكدت إدارة المركز القومي للسينما أن المشاركة في مثل هذه المهرجانات تسهم في تسليط الضوء على السينما المصرية المعاصرة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك مع صناع السينما في العالم الإسلامي والدولي.