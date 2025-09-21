قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يفتتح العام الدراسي بتفقد معارض الأنشطة الطلابية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد د.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلاب، تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة، في اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2025/2026، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وتفقد د. محمد سامي عبد الصادق، معارض الأنشطة الطلابية وناقش الطلاب في معروضاتهم، كما أجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب، للاطمئنان على انتظامهم في العام الدراسي الجديد، ووجه لهم النصح بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنمي مهاراتهم وابداعاتهم، كما وجه عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد والانتظام منذ بداية الدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أية صعوبات وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

كما استمع رئيس جامعة القاهرة إلى عدد من الأغاني الوطنية لفريق كورال الجامعة وسط تفاعل كبير من الطلاب القدامي والجدد، كما حرص مشاركة الطلاب في بعض الانشطة، وفي المقابل الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة .

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الأول لاستقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وأنظمتها الدراسية المختلفة، إلى جانب تنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية بمشاركة الاتحادات الطلابية والطلاب القدامى، بما يعزز روح الانتماء لدى الطلاب، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتُعد من أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع داخل أو خارج الجامعة، كما تساعدهم في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس لديهم روح الانتماء للوطن.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة قد استقبلت نحو 250 ألف طالب وطالبة من الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك

بشرى سارة لـ جمهور الزمالك بشأن مباراة الأهلي

شيكوبانزا

شيكوبانزا يقترب من قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين

مصر الدولية للكروكيه

غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد