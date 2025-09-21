قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
الدعم النقدي المشروط في قانون الضمان الاجتماعي.. الفئات المستحقة وآليات الصرف

محمد الشعراوي

يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من الأدوات الأساسية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. 

ويأتي الدعم النقدي المشروط (تكافل) كأحد أبرز آليات هذا القانون، حيث يهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والصحية، خصوصًا في فترات الطفولة المبكرة.

 يشمل القانون عدة فئات من الأسر التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، واضعا عدد من الشروط وهو ما نستعرضه في سياق التقرير التالي.

 الدعم النقدي المشروط

ويمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.


2. الأسرة المعالة.


3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


4. أسرة المجند.


5. الأسرة مهجورة العائل.
 

شروط استمرار الصرف

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط؛ لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

- متابعة نمو الأطفال.

- الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

- الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

- الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

- يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط الفئات المستحقة للدعم النقدي الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالغربية

متهم

نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

جانب من الحدث

إصابة 4 عاملات بتسمم غذائي داخل مزرعة بالوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

