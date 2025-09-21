مؤسسة كوادر تتقدم بمقترحات لتطوير خدمات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

زار أعضاء مؤسسة كوادر، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور محمد شعبان، لمناقشة سبل تحسين المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء الأقصر.

وأكد الدكتور محمد شعبان، خلال الزيارة حرصه على العمل المستمر من أجل خدمة جميع الأهالي وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل العديد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الصحي.

كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات المهمة التي تقدم بها أعضاء مؤسسة كوادر بهدف تيسير الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وتقرر عقد مؤتمر حاشد خلال الفترة المقبلة لعرض هذه المقترحات ومناقشة الحلول العملية لتنفيذها على أرض الواقع.