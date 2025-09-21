قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد
حزب الإصلاح: نثمن قرار الرئيس السيسي بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف وشاليمار شربتلي
مفتي الجمهورية يشارك في إطلاق المبادرة الوطنية «صحِّح مفاهيمك» لتعزيز الوعي.. صور
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: مصر وسنغافورة شريكان استراتيجيان ونعمل معا على استثمار الفرص الواعدة في مصر

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون والشراكة المستدامة، مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين لعبت منذ عام 2005 دورًا محوريًا في فتح قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال السنغافوري وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي شرف بحضور    Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهورية سنغافورة ونظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة تحت عنوان “تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من أجل النمو المستدام”، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عيد اللطف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من سنغافورة وعدد من رجال الأعمال السنغافوريين وعدد من اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين

ونقل المنزلاوي في مستهل كلمته تحيات المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدًا التزام الجمعية بأهداف المنتدى ورؤيته في تعميق التعاون مع سنغافورة.

وأوضح أن زيارة رئيس سنغافورة والوفد المرافق إلى مصر تعد علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، وفرصة لمشاهدة حجم التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر، متوقعًا أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تنظر إلى سنغافورة ليس فقط كشريك تجاري واستثماري، بل كمصدر إلهام للاستفادة من تجاربها الرائدة وخبراتها المتميزة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، مؤكدًا أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

زيارات ميدانية للوفد السنغافوري للمدن الجديدة

وكشف الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية ستنظم خلال اليومين المقبلين زيارات ميدانية للوفد السنغافوري إلى عدد من المدن الجديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض حجم الإنجازات على أرض الواقع وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار.

واختتم المنزلاوي كلمته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للتعاون بين مصر وسنغافورة لا تكمن فقط في أرقام التجارة وحجم الاستثمارات، وإنما في الثقة المتبادلة والمعرفة المشتركة والرؤية التي تُبنى من أجل الأجيال القادمة.

مصر سنغافورة الشراكة المستدامة منتدى الأعمال المصري السنغافوري الاستثمارات

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

