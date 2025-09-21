نبيلة عبيد أول الحاضرين لحفل موركس دور في لبنان

يقام مساء اليوم، حفل موركس دور في صالة السفراء بكازينو لبنان، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاقة الجائزة التي تعد من أبرز التكريمات الفنية في العالم العربي.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد أول وأبرز الحاضرين على السجادة الحمراء قبل الافتتاح وتبدأ مراسم الحفل بعد قليل لتوزيع الجوائز بحضور كوكبة من النجوم العرب.

ويتضمن البرنامج تكريم مجموعة من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي، بينهم آمال ماهر، نوال الزغبي، أحلام، تيم حسن، نيكول سابا، وماجد المصري، إضافة إلى فئات جديدة تشمل الإعلام الرقمي. كما سيشهد الحفل لوحة فنية خاصة إحياءً لذكرى الراحل زياد الرحباني.

ويحمل الحفل شعار: “New Dawn, Bright Future”، ومن المتوقع أن يشهد مفاجآت تقنية، أبرزها مشاركة روبوت في تقديم بعض الفقرات.

ومن بين المرشحين لنيل جوائز موركس دور هذا العام، دانييلا رحمة مرشحة لفئة “أفضل ممثلة دور أول”، وماجي بو غصن، تيم حسن، ومنى واصف، ويسرا، وعاصي الحلاني، وآمال ماهر وغيرهم.