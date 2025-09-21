قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نبيلة عبيد أول الحاضرين لحفل موركس دور في لبنان

قسم الفن

يقام مساء اليوم، حفل موركس دور في صالة السفراء بكازينو لبنان، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاقة الجائزة التي تعد من أبرز التكريمات الفنية في العالم العربي.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد أول وأبرز الحاضرين على السجادة الحمراء قبل الافتتاح وتبدأ مراسم الحفل بعد قليل لتوزيع الجوائز بحضور كوكبة من النجوم العرب.

ويتضمن البرنامج تكريم مجموعة من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي، بينهم آمال ماهر، نوال الزغبي، أحلام، تيم حسن، نيكول سابا، وماجد المصري، إضافة إلى فئات جديدة تشمل الإعلام الرقمي. كما سيشهد الحفل لوحة فنية خاصة إحياءً لذكرى الراحل زياد الرحباني.

ويحمل الحفل شعار: “New Dawn, Bright Future”، ومن المتوقع أن يشهد مفاجآت تقنية، أبرزها مشاركة روبوت في تقديم بعض الفقرات.

ومن بين المرشحين لنيل جوائز موركس دور هذا العام، دانييلا رحمة مرشحة لفئة “أفضل ممثلة دور أول”، وماجي بو غصن، تيم حسن، ومنى واصف، ويسرا، وعاصي الحلاني، وآمال ماهر وغيرهم.

