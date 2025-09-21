محافظ المنوفية يأمر بتسكين مشرد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوى بمنوف وتقديم الرعاية الطبية العاجلة

في لفتة إنسانية واستجابة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مواطن ينام بجوار مندرة الناحية البحرية بسرس الليان ، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتسكين المواطن بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوى بمنوف وتوقيع الكشف الطبي المبدئي على المواطن وقياس السكر والضغط وتقديم الاسعافات الاولية والدعم النفسي اللازم من خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتلك الفئات والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين .