رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
محافظات

محافظ المنوفية يأمر بتسكين مشرد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوى بمنوف وتقديم الرعاية الطبية العاجلة

مروة فاضل

في لفتة إنسانية واستجابة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مواطن ينام بجوار مندرة الناحية البحرية بسرس الليان ، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتسكين المواطن بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوى بمنوف وتوقيع الكشف الطبي المبدئي على المواطن وقياس السكر والضغط وتقديم الاسعافات الاولية والدعم النفسي اللازم من خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي 

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتلك الفئات والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين .

جانب من الفعاليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد