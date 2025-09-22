نشأت الديهي: اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بفلسطين تصحيح تاريخي

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على إعلان كل من بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصحيحًا تاريخيًا لأخطاء الماضي، وعودة إلى القيم الإنسانية والعدالة.



وقال "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الأحد، إن الشعب البريطاني كان له الدور الأبرز في دفع حكومته لاتخاذ هذا القرار.



وأضاف "كما هاجمنا بريطانيا سابقًا على تأييدها المطلق لإسرائيل وزرعها لهذا الكيان، نقول اليوم شكراً لبريطانيا على هذا الموقف".

ووجّه الشكر أيضًا إلى أستراليا، واصفًا إياها بـ "الجميلة والعظيمة"، مؤكدًا أن الشعب الأسترالي هو من دفع حكومته للاعتراف بدولة فلسطين، متابعًا "نشكر رئيس وزراء بريطانيا والملك البريطاني بعد هذه الخطوة التاريخية".