إن عدتم عدنا .. نشأت الديهي محذرًا إسرائيل من أي محاولة للهجوم على مصر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل إذا ما فكرت في محاولة الهجوم على مصر أو المساس بحدودها.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "إسرائيل كدولة سقطت في أعين العالم وأنا أرى أن إسرائيل عصابة لا أرى أثرا لدولة ولا لقانون يحكمها".



وأضاف "إسرائيل اليوم يهاجموا مصر وشغالين على مصر ويقولوا أن فيه مسيرات تحمل أسلحة إلى حماس ومخدرات للإسرائيليين جاءت من مصر من الحدود هذا كلام مختلين كلها أكاذيب وأباطيل".



وتابع: "إسرائيل تبني هذا الكلام لعلة ممكن ترتكب حماقة وأنا بحذر إسرائيل ومن ورائها أن مصر متيقظة ومنتبهة ليست حكومة ولا رئاسة ولا جيش فقط وإنما الشعب المصري عن بكرة أبيه يقف لكم بالمرصاد مدافعًا عن كل حبة رمل".

تهديد مصالحنا وحدودنا

وتابع "نحذر إسرائيل من مجرد محاولة التفكير في تهديد مصالحنا وحدودنا، وأقول لها إن عدتم عدنا بفكركم بـ 67 استنزاف و73 العبور اللي عملها مرة يعملها كل مرة".