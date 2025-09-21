أمير كرارة: السقا كلمني عن فيلم الشاطر وقالي كنت مرتاح في التصوير

كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل جديدة عن فيلمه الجديد والذي يعرض في السينما حاليا فيلم الشاطر، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني بعد من الأعمال القريبة لقلبي.

واضاف أمير كرارة، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"السقا أشاد بالفيلم في العرض وقال ليا انت شغال الفيلم ده وانت مرتاح، وهذه الكلمة كانت حقيقة بالفعل".

وتابع الفنان أمير كرارة، أن :"أجواء التصوير كانت حلوة والمود كان جميل، وآخر يوم في التمثيل كان صعب علشان خلصنا وخلاص التصوير خلص

واول مرة اشتغل مع أحمد الجندي رغم أننا اصدقاء منذ 25 سنة".

