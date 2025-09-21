خالد الغندور: محمد شحاتة يصر على خوض مباراة القمة رغم تحذيرات طبيب الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد شحاتة لاعب الزمالك يصر على خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وتأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة الجونة يوم الثلاثاء المقبل لكن مباراة القمة يصر اللاعب على المشاركة فيها رغم تحذير طبيب الزمالك له"٠

أضاف:"طبيب الزمالك حذر محمد شحاتة وأكد له أن الضامة من الإصابات الصعبة ومن الممكن أن تعود له مرة أخرى"٠

واختتم :"وكان شحاتة أجرى أشعة رنين مغناطيسي بالأمس أكدت حاجته للراحة لمدة ١٠ أيام إلا أن اللاعب لديه رغبة شديدة في خوض مواجهة القمة"٠