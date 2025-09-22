قررت جهات التحقيق حبس شخصين بسرقة توكتوك في الغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين مستقلين مركبة "توك توك" بسرقة مركبة أخرى بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا)، وبحوزتهما (مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.