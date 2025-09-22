قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسائل مهمة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.. عالم أزهري يكشف عنها

رسائل للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
رسائل للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
عبد الرحمن محمد

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات يوم أمس، وجّه الدكتور أحمد الرخ، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مجموعة من الرسائل المهمة للطلاب، مؤكدًا أن القرآن الكريم بيّن أن الشيء الوحيد الذي طُلب من النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد منه هو العلم، مستشهدًا بقوله تعالى: "وقل رب زدني علمًا".

وأوضح الدكتور الرخ، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن العلم هو الركيزة الأساسية لكل عمل صالح، سواء كان عبادة أو عملًا دنيويًا، مشيرًا إلى قوله تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك"، وما ذكره الإمام البخاري في صحيحه تحت عنوان "العلم قبل القول والعمل".

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن مفهوم طلب العلم لا ينحصر في العلوم الشرعية فقط، مثل التفسير والحديث والفقه، وإنما يشمل أيضًا كل العلوم النافعة للأمة، بما في ذلك العلوم التطبيقية والتجريبية، مستشهدًا بآيات التدبر والتفكر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت..."، معتبرًا أن هذه الآيات دعوة صريحة للتفكر والبحث في الكون لخدمة مصلحة الإنسان والمجتمع.

وشدد الرخ على أن طلب العلم فريضة شرعية على كل مسلم، تمامًا كالصلاة والزكاة والحج، قائلاً: "إذا كان الإنسان قادرًا على تحصيل العلم النافع الذي ينفعه وينفع أمته، ثم قصّر في ذلك، فإنه يُحاسب على تقصيره".

كما لفت إلى أهمية الصحبة الصالحة في طريق طلب العلم، موضحًا أن الأصحاب الصالحين يعينون على الجد والاجتهاد، بينما أصحاب السوء يثبطون الهمم، مستشهدًا بوصية الإمام الشافعي لتلميذه المزني حين قال: "من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه صداقة ولا معرفة".

واختتم الدكتور الرخ رسالته بالتأكيد على أن النية الصادقة في طلب العلم، وتعدد النيات النافعة فيه، سبب في تعدد الثواب ورفعة الدرجات، داعيًا الطلاب إلى استغلال بداية العام الدراسي الجديد في الإقبال على العلم بجد واجتهاد.

العام الدراسي الجديد جامعة الأزهر طلب العلم فريضة العلم الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير العمب

2.3 مليون جنيه دعما لـ 334 عاملاً غير منتظم

القمص مينا عزت

"محبة الله من القلب" في عظة الأحد للقمص مينا عزت

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يتوافق مع الدستور.. ترحيب عمالي برد مشروع الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

بالصور

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد