ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في أوروبا والشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين الثاني والعشرين من سبتمبر أيلول، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% مسجلة 67.19 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8% عند 63.16 دولار للبرميل.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا مايكل مكارثي في تصريحات نقلتها رويترز، إن التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود البولندية ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي.

وأضاف مكارثي: هناك افتراضات أساسية بشأن توقعات السوق تشمل زيادة المعروض من الولايات المتحدة ومجموعة أوبك+، والآن روسيا، رداً على الانخفاض الكبير في عائدات النفط.

ونشرت بولندا وحلفاؤها طائرات صباح السبت لضمان سلامة الأجواء البولندية بعد أن شنت روسيا ضربات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، وفقاً لما ذكره الجيش البولندي.

ويقول دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة اتهام إستونيا بانتهاك مقاتلات روسية مجالها الجوي.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، اعترفت أربع دول غربية بدولة فلسطين، ما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل وزاد المخاوف في المنطقة المنتجة للنفط.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس قد أغلقا على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، مسجلين تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع، إذ طغت المخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لمعدل الفائدة هذا العام من قبل الفدرالي سيحفز على المزيد من الاستهلاك.