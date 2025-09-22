سوق المستعمل 2025 .. رينو لوجان سيدان بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو لوجان موديل 2010

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2010، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو لوجان موديل 2010 الخارجية

رينو لوجان موديل 2010

تظهر سيارة رينو لوجان موديل 2010 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك رينو لوجان موديل 2010

رينو لوجان موديل 2010

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2010 من قطع مسافة 316 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو لوجان موديل 2010 الداخلية

رينو لوجان موديل 2010

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2010 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر رينو لوجان موديل 2010

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان يصطحب معه فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .