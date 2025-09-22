حملة لصيانة وإصلاح الإنارة في بيلا بكفر الشيخ

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكثفة وشاملة لصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة العامة، شملت المدينة وعدداً من القرى التابعة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، في إطار خطة عاجلة للنهوض بالبنية التحتية وتحقيق الأمان للمواطنين.

وجاءت الحملة بتوجيهات مباشرة من اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف ميداني من الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، التي أكدت أن الحملة استهدفت رفع كفاءة شبكة الإنارة بالكامل، من خلال إصلاح الأعطال، وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأسلاك وشدها، مع استبدال التالف منها، بالإضافة إلى إزالة الشدات المخالفة التي تمثل خطراً على المواطنين.

وأوضحت "بركات" أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتأمين شبكة الكهرباء والإنارة العامة، والارتقاء بالمستوى الخدمي، مشددة على استمرار التنسيق مع إدارة الكهرباء والوحدات المحلية لتنفيذ حملات دورية تضمن الاستدامة والسرعة في التعامل مع الأعطال.

كما وجهت رئيس مدينة بيلا. بضرورة إزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة، والتعامل الفوري مع الأعمدة المتهالكة، بما يحافظ على سلامة وأرواح المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق النائية.