برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025: ركّز على هدفك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2025

تواصل أكثر مع الحبيب، ركّز على هدفك في العمل، فقد يكون لذلك أثر إيجابي، اختر استثمارات ذكية، لن يضرك أي مرض خطير..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

عليك أيضًا توخي الحذر من الدخول في جدالات مع والدي حبيبك أو زوجك اليوم، فقد يُسبب ذلك مشاكل قد يصعب حلها.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تكون الحمى الفيروسية، والتهاب الحلق، ومشاكل الجهاز الهضمي شائعة اليوم، تجنبي المشروبات الغازية والكحول اليوم، لأنها قد تُضعف قدرتكِ على التحمل. قد تُعاني بعض النساء اليوم من مشاكل نسائية.

برج العقرب مهنيا

سيُحدد موعد لمقابلات عمل لمن نشروا ملفاتهم الشخصية على مواقع التوظيف. على الطلاب بذل المزيد من الجهد في دراستهم اليوم. سيواجه بعض التجار مشاكل ضريبية، وهذا يتطلب تسوية فورية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

على من يشعر بالاختناق في حياته العاطفية أن يخرج من هذا الوضع لأسباب وجيهة، قد تفكر النساء المتزوجات أيضًا في اتباع نهج العائلة.