موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الإثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية 2025، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

وتُمنح الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأفضل لاعب في العالم.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من أنه ليس الأوفر حظًا في التتويج بحسب التقارير الصحفية، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي السباق، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية والقناة الناقلة

وينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع عبر قناة beIN Sports NEWS HD.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:
الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)
الإسباني لامين جمال (برشلونة)
الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)
الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)
النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)
البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)
الإسباني بيدري (برشلونة)
الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)
البرازيلي رافينيا (برشلونة)
الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)
الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)
البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)
الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)

