مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان في اختبار صعب أمام مارسيليا في فيلودروم

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على أولمبيك مارسيليا، اليوم الإثنين، على ملعب “فيلودروم” ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

كانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اضطرت إلى تأجيل كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا، التي كانت مقررة مساء أمس الأحد، بسبب التقلبات الجوية و العواصف الرعدية.

يأتي هذا التأجيل في توقيت حساس، إذ يتزامن الموعد الجديد مع حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2025.

ويغيب عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان عن حفل جائزة الكرة الذهبية بسبب مباراة مارسيليا، رغم كونه أبرز المرشحين لحصد الجائزة.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

في المقابل، يأمل مارسيليا في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ومواصلة تحسين وضعه في ترتيب الجدول.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من موناكو وليون وستراسبورج، بينما يحل مارسيليا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

