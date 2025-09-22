عبدالله السعيد يختار خليفته في الملاعب

كشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خليفته في الملاعب، والمباراة الأقرب إلى قلبه مع منتخب مصر.

وقال عبدالله السعيد، في تصريحات ببرنامج الماتش، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: "أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك هو استايلي في اللعب، وأقرب لاعب لي في اللعب".

وأضاف: "ناصر ماهر، مختلف عني، بيحب يرقص كتير ولكن أحمد حمدي، استايله قريب مني".

وختم: "مباراة بوركينا فاسو، مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، هي الأقرب إلى قلبي، أضاعت ركلة جزاء في تلك المباراة، لذلك هذ المباراة عزيزة عليا".