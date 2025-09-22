جمال عبد الحميد ينتقد تصريحات هشام نصر بشأن ديون الزمالك

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بشأن وصول المديونية لأكثر من 2 مليار جنيه أمر خاطئ تمامًا، ولكن قد يكون ذلك التصريح بسبب أزمة أرض اكتوبر في محاولة لاستعادتها مجددًا.

وقال جمال عبدالحميد، عبر برنامج “بلس 90”، المذاع على قناة النهار الفضائية: "الزمالك حصل على أموال كثيرة بضمان أرض أكتوبر، وبالتالي فإنه مطالبًا بحل الأزمة، سمعت أن الرقم الذي حصل عليه الزمالك وصل لـ800 مليون جنيه، ولابد من عودة الأرض لحل الأزمة وانقاذ النادي من المديونيات".

وأضاف: "طالما هناك اخطاء في تطبيق تقنية الفار، يجب توفير ما يتم صرفه وتوجيه المبالغ لأمور آخرى، هناك أزمة مستمرة بسبب أخطاء التحكيم وتقنية الفيديو في المواسم الاخيرة. والانتماءات بالفعل يكون لها دور في بعض المباريات".

وواصل: "لا يوجد تطور في التحكيم المصري وهو ثابت في مكانه منذ المواسم الماضية، وحتى المعلقين أيضا للمباريات لم يتغيروا. ولابد أن يكون هناك حيادية من الحكام وابعاد الانتماءات".

وأكمل: “يانيك فيريرا من افضل المدربين في الدوري المصري حتى الآن خصوصا مع تصدر الفريق، وكذلك نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي، وعلاء عبدالعال أيضا صنع حالة جيدة مع غزل المحلة في الموسم الحالي”.