هل يدير عماد النحاس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تطورات التعاقد مع مدير فني جديد ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «نسعى لأن يكون التعاقد مع المدير الفني الجديد لمدة موسمين على الأقل، لذلك هناك حكمة في اختيار المدير الفني الجديد».

وأضاف: “لن نتعجل في اختيار المدرب الجديد، في سبيل أن يكون الاختيار لمدة موسمين"، مضيفًا: "ندعم الجهاز المتواجد حاليًا بقيادة عماد النحاس، كلهم من أولاد النادي”.

وواصل: “إن شاءالله عماد النحاس، هو الذي سيدير مباراة القمة أمام نادي الزمالك”.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.





