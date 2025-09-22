العمل: احتمالية توقف بعض الخدمات الإلكترونية لإجراء صيانة على أجهزة "الداتا سنتر"

قال أحمد مصطفى ، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنُظم التكنولوجية ،في تصريح صحفي ،اليوم الاثنين:"إنه نظرًا لوجود أعمال صيانة على أجهزة الداتا سنتر، بمركز معلومات الوزارة، هناك احتمالية بتوقف بعض الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا"، مُشيرًا إلى أن هذه الصيانة تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل، ودعا كافة المُستفيدين ، إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات -في حال توقفها- بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة بالوزارة بالقاهرة وكافة المحافظات ، مؤكدًا على أنه فور الإنتهاء من الصيانة سيتم الإعلان فورًا عن عودة الخدمة بكامة طاقاتها.