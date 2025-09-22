بدء استقبال طلاب منحة علماء المستقبل بجامعة كفر الشيخ الأهلية

أعلنت جامعة كفر الشيخ الأهلية عن بدء استقبال الطلاب الحاصلين على منحة دعم تكافؤ الفرص في التعليم العالي «علماء المستقبل»، للعام الجامعي الجديد 2025 - 2026، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، وتم الإعلان عن نتيجتها يوم الخميس 19 سبتمبر، وتشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

ودعت الجامعة الأهلية، جميع الطلاب الذين تم إرسال رسائل أو بطاقات الترشيح لهم للكليات المختلفة التوجه إلى مبنى جامعة كفر الشيخ الأهلية لتسليم الملفات الخاصة بهم في الفترة من الاثنين 22 سبتمبر حتى الخميس 25 سبتمبر وفي حالة عدم استكمال الإجراءات خلال هذه المدة يتم إلغاء الترشيح تلقائياً.

تعرف على المستندات المطلوبة

وحددت جامعة كفر الشيخ الأهلية المستندات المطلوبة للتقديم، وهي كالآتي:

1- أصل شهادة الميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور + 2 صورة منها.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها.

3- 6 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

4- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

6- رقم حساب بنكي باسم ليتم تحويل تكاليف الإعاشة عليه.

7- المستندات الرسمية التي تثبت نوع الإعاقة إن وجدت وفي هذه الحالة سيتم العرض على لجنة الكشف الطبي بالجامعة لتحديد مدى الإعاقة مع القدرة على الدراسة في الكلية المرشح لها.

8- إقرار موقع من ولي الأمر في حالة عدم توافر الأصول يتعهد فيه بإحضار الأصول لاحقاً.

9- توقيع اتفاقية المنحة من الطالب وولي أمره بمقر الجامعة، وذلك كإجراء أساسي وملزم للحصول على المنحة.

شروط المنحة

وتُعد اتفاقية المنحة الموقعة بمثابة عقد ملزم بين الجامعة والطالب، وتتضمن التزاماً كاملاً من الطالب بالآتي:

- الامتثال لكافة الشروط والضوابط والقواعد المنظمة للمنحة.

- الالتزام بحسن السير والسلوك والانضباط في العملية التعليمية.

- تحمل المسؤوليات الأكاديمية والإدارية المرتبطة بالبرنامج الدراسي والمنحة.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ الأهلية هي جامعة أهلية جديدة تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (248) لسنة 2025، وتبدأ الدراسة بها اعتباراً من العام الجامعي 2025 - 2026، وتهدف لتقديم تعليم عالي الجودة، وبرامج أكاديمية متطورة تراعي متطلبات سوق العمل، مع الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.