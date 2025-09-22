قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء استقبال طلاب منحة علماء المستقبل بجامعة كفر الشيخ الأهلية

جامعة كفر الشيخ الأهلية
جامعة كفر الشيخ الأهلية
محمود زيدان

أعلنت جامعة كفر الشيخ الأهلية عن بدء استقبال الطلاب الحاصلين على منحة دعم تكافؤ الفرص في التعليم العالي «علماء المستقبل»، للعام الجامعي الجديد 2025 - 2026، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، وتم الإعلان عن نتيجتها يوم الخميس 19 سبتمبر، وتشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

ودعت الجامعة الأهلية، جميع الطلاب الذين تم إرسال رسائل أو بطاقات الترشيح لهم للكليات المختلفة التوجه إلى مبنى جامعة كفر الشيخ الأهلية لتسليم الملفات الخاصة بهم في الفترة من الاثنين 22 سبتمبر حتى الخميس 25 سبتمبر وفي حالة عدم استكمال الإجراءات خلال هذه المدة يتم إلغاء الترشيح تلقائياً.

تعرف على المستندات المطلوبة

وحددت جامعة كفر الشيخ الأهلية المستندات المطلوبة للتقديم، وهي كالآتي:

1- أصل شهادة الميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور + 2 صورة منها.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها.

3- 6 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

4- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

6- رقم حساب بنكي باسم ليتم تحويل تكاليف الإعاشة عليه.

7- المستندات الرسمية التي تثبت نوع الإعاقة إن وجدت وفي هذه الحالة سيتم العرض على لجنة الكشف الطبي بالجامعة لتحديد مدى الإعاقة مع القدرة على الدراسة في الكلية المرشح لها.

8- إقرار موقع من ولي الأمر في حالة عدم توافر الأصول يتعهد فيه بإحضار الأصول لاحقاً.

9- توقيع اتفاقية المنحة من الطالب وولي أمره بمقر الجامعة، وذلك كإجراء أساسي وملزم للحصول على المنحة.

شروط  المنحة

وتُعد اتفاقية المنحة الموقعة بمثابة عقد ملزم بين الجامعة والطالب، وتتضمن التزاماً كاملاً من الطالب بالآتي:

- الامتثال لكافة الشروط والضوابط والقواعد المنظمة للمنحة.

- الالتزام بحسن السير والسلوك والانضباط في العملية التعليمية.

- تحمل المسؤوليات الأكاديمية والإدارية المرتبطة بالبرنامج الدراسي والمنحة.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ الأهلية هي جامعة أهلية جديدة تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (248) لسنة 2025، وتبدأ الدراسة بها اعتباراً من العام الجامعي 2025 - 2026، وتهدف لتقديم تعليم عالي الجودة، وبرامج أكاديمية متطورة تراعي متطلبات سوق العمل، مع الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ الأهلية جامعات جامعة كفر الشيخ منحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ترشيحاتنا

حديقة الأزبكية التراثية

«التنسيق الحضاري»: تطوير حديقة الأزبكية التراثية جزء من إحياء القاهرة الخديوية

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: يجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

المهندس أيمن يحيى

«الإسكان»: مشروع تطوير سور الأزبكية يهدف إلى خلق بؤرة ثقافية جديدة وقديمة

بالصور

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد