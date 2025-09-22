قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يتفقد قصر السينما ويشيد بأنشطته ودوره في دعم المواهب الشابة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية لقصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حيث اطلع على مختلف الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية التي يقدمها القصر للجمهور.

وخلال الجولة، أكد وزير الثقافة أن قصر السينما يعد منصة مهمة لترسيخ ثقافة الفن السابع داخل المجتمع، ونشر الوعي السينمائي بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي تساهم في بناء الوجدان وتنمية الذائقة الفنية.

ووجه الوزير الشكر لكافة العاملين بالقصر على جهودهم وإخلاصهم في إدارة برامجه وفعالياته، مثمنًا دورهم في جعل القصر مركزًا جاذبًا لعشاق السينما والباحثين عن المعرفة البصرية.

كما أشاد بالورش الفنية التي شهدها أثناء جولته بالقصر، ومنها ورشة السيناريو التي يشرف عليها الدكتور أشرف محمد، وورشة الإخراج التي يقودها المخرج فخر نجيدة، مؤكدًا أن هذه الورش تمثل بيئة تعليمية متكاملة لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وإعداد جيل جديد قادر على الإبداع والمنافسة في مجالات صناعة السينما.

وتفقد وزير الثقافة قاعات “سينما الشعب” التي تتيح للجمهور مشاهدة أحدث العروض السينمائية بأسعار مناسبة، ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يوفر الكتب والمطبوعات المتخصصة وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما زار متحف السينما داخل القصر، والذي يضم مجموعة نادرة من الكاميرات والأجهزة السينمائية القديمة، إلى جانب معروضات تؤرخ لمختلف مراحل تطور السينما المصرية، بما يعكس قيمة هذا الصرح كمنارة للتوثيق والحفاظ على ذاكرة الفن السابع.

وشدد وزير الثقافة على أن السينما المصرية إحدى ركائز القوة الناعمة لمصر، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للمبادرات والمشروعات التي تسهم في الحفاظ على ريادتها وتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قصر السينما للهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان البرامج الفنية والثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

ترشيحاتنا

أرشيفيه

الذهب يتجاوز حاجز الـ3720 دولارا للأوقية وتوقعات باستمرار الارتفاع مع انخفاض الفائدة

بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

أرشيفيه

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد